Fuga di gas, traffico sospeso su strade e binari

Durante alcuni lavori di scavo è stata rotta una tubazione di metano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri

PISA — I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle 16,30 in via Collodi angolo via Tino da Camaino per una fuga di gas.

Si è appreso che, a seguito di alcuni lavori di scavo, è stata rotta la tubazione di adduzione del gas metano in media pressione.

La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha affiancato il personale dell’azienda Toscana energia per le operazioni di sistemazione della perdita. Si è reso necessario interdire il transito dei veicoli e il traffico ferroviario che è stato interrotto per circa 15 minuti.

L’intervento si è concluso alle 17. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e Protezione civile del Comune di Pisa.