Attualità sabato 26 gennaio 2019 ore 14:00

"La Toscana non ha bisogno di aeroporti doppione"

Manifestanti in piazza dei Cavalieri (foto di Lotario Gusmari da Facebook)

Oltre duecento persone in piazza dei Cavalieri per sostenere lo sviluppo dell'aeroporto Galilei e dire no all'ampliamento del Vespucci a Firenze