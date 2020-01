Pozzo inquinato, il Comune vieta l'uso dell'acqua

Il divieto riguarda i pozzi che si trovano nell'area intorno alla ex discarica di Bulicata in seguito alla contaminazione rilevata dalla Asl

PISTOIA — Il Comune di Pistoia ha vietato l'utilizzo dell'acqua dei pozzi privati che si trovano in un raggio di 300 metri a nord e 500 metri a sud della ex discarica di Bulicata. L'ordinanza è scattata dopo i controlli preliminari della Asl Toscana Cento in esito, spiega una nota del Comune, alla contaminazione rilevata in uno dei pozzi di controllo che si trovano nella zona.

Il provvedimento vieta di utilizzare l'acqua per bere, cucinare, per l'igiene personale e per fare la lavastoviglie. Dalle verifiche che sono state effettuate dopo un incontro tra l'amministrazione comunale, Asl, Arpat e Regione, è emersa infatti una situazione di probabile non regolarità dei pozzi a servizio delle case.

Nella stessa nota, il Comune ricorda che per l'impiego dell'acqua dei pozzi per uso potabile è necessario che il pozzo sia stato denunciato, realizzato con tecniche conformi alle norme e che l'Asl abbia dato il proprio giudizio di potabilità.