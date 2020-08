Comitiva intossicata dai funghi velenosi

Sono andati a cogliere i funghi sulle Apuane ma hanno colto quelli sbagliati e velenosi: sette turisti sono finiti ricoverati in ospedale

PONTREMOLI — Sono nati i primi funghi e già si è registrato un primo caso di intossicazione: Sette turisti, che credevano di aver raccolto i “Cantharellus cibarius”, ottimi funghi commestibili chiamati anche “Galletti”, hanno invece raccolto e consumato alcuni esemplari di “Omphalotus olearius” i funghi dell’olivo.

Queste sette persone hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Pontremoli. Cinque di loro sono poi stati ricoverati.

Dal 2007 in Toscana ben 1673 persone hanno accusato sintomi, da gravi a lievi, a seguito del consumo di funghi, perché non commestibili o per intolleranze personali, oppure ancora per utilizzo di funghi in cattivo stato di conservazione o non correttamente processati.

L’82% dei casi è riferito a funghi raccolti in maniera autonoma.