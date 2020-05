"Rimborsi abbonamenti Tpl, pendolari, aspettate!"

Appello della Regione a chi viaggia su bus e treni: niente corse agli sportelli delle aziende di traporto, la modulistica non è ancora disponibile

FIRENZE — La Regione Toscana ristorerà i pendolari che non hanno potuto utilizzare l’abbonamento acquistato per treni e autobus a causa delle restrizioni agli spostamenti imposti dall’emergenza Coronavirus.

Il rimborso, sottoforma di voucher o di prolungamento dell'abbonamento acquistato, è stato finanziato dal Governo con il decreto Rilancio illustrato dal premier Conte il 13 Maggio scorso. Tuttavia il decreto non è stato ancora convertito in legge dal Parlamento. Per questo motivo, la Regione invita i pendolari a non recarsi subito agli sportelli delle aziende di trasporto, rischiando inutili affollamenti, dal momento che la modulistica per fare la domanda di ristoro sarà disponibile solo dopo la conversione in legge del decreto governativo.

"Sarà cura della Regione dare indicazioni più dettagliate al momento opportuno" si legge in una nota.

Il ristoro quindi arriverà ma occorre pazientare ancora per qualche giorno.