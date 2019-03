Acqua quanto mi costi, le bollette salate toscane

L'acqua più cara in Italia è quella toscana, la più economica in Molise. La fotografia dell'osservatorio prezzi e tariffe Cittadinanzattiva

ROMA — Nel 2018 le famiglie italiane hanno speso in media 426 euro per la bolletta dell'acqua, ma in toscana la spesa annua è di 676 euro. E le due città toscane Grosseto e Siena si confermano i capoluoghi di provincia più cari, con una spesa media a famiglia di 753. Isernia resta ancora la più economica con 120.

La Toscana, secondo la fotografia scattata dall'osservatorio prezzi e tariffe Cittadinanzattiva, è la regione con l'acqua più costosa, Molise con quella più economica.

Fra i capoluoghi di provincia, si confermano come città più care Grosseto e Siena con 753, segue Pisa con 749 euro all'anno.