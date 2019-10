Autostrade, casellanti in sciopero

Due giorni di protesta per i casellanti e i dipendenti delle società autostradali per il mancato rinnovo del contratto nazionale

ROMA — Oggi e lunedì casellanti e dipendenti delle società autostradali sono in sciopero. Nel dettaglio la protesta si tiene in questi intervalli orari: 10-14 e 18-22 di domenica e 22-2 tra domenica e lunedì.

Otto ore si sciopero riguardano le tratte autostradali delle concessionarie associate a Fise Acap. Le altre quattro sono per le società concessionarie di Federreti, fra cui Autostrade per l'Italia.

I lavoratori protestano per la trattativa sul nuovo contratto nazionale del lavoro, in particolare per la "clausola sociale, occupazionale e contrattuale".

La clausola è una tutela importante perché scadono diverse concessioni autostradali (alcune in Piemonte già scadute) che coinvolgono quattromila dipendenti.

Purtroppo, hanno chiarito i sindacati, il Ministero dei Trasporti non ha inserito la "clausola sociale" nel bando per il rinnovo delle concessioni già scadute.