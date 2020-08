Bonus vacanze a ruba per Emilia, Puglia e Toscana

Il ministro Dario Franceschini ha annunciato il superamento del milione di bonus erogati per un valore di 450 milioni di euro in beni e servizi

ROMA — Le famiglie hanno fatto ricorso al bonus vacanze per organizzare le ferie 2020 segnate dalla pandemia, Emilia Romagna, Puglia e Toscana le mete più gettonate con 4 milioni di euro spesi solo in Toscana.

"Abbiamo superato il milione di bonus vacanze erogati e continuano ad aumentare le strutture ricettive che aderiscono” ha detto Dario Francesachini, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Un milione i bonus vacanze ottenuti attraverso l’app IO sono equivalenti a 450 milioni di euro. "Al momento sono oltre 140mila le famiglie che hanno già speso i bonus in circa 10 mila strutture, immettendo così nel settore turistico oltre 60 milioni di euro. Un modo efficace per sostenere le imprese turistiche e le famiglie italiane” ha aggiunto Franceschini.

Il Mibact ha riportato i dati dell’Agenzia delle Entrate sulla ripartizione territoriale delle spese degli italiani. Le prime tre regioni in cui si sono concentrate le spese sono Emilia Romagna, Puglia e Toscana che insieme fanno più di un terzo dei bonus erogati. In particolare, in Emilia Romagna è stato speso il 16 per cento dei bonus per un valore di più di 9,5 milioni di euro; in Puglia il 10 per cento per un valore di oltre 6 milioni di euro; in Toscana circa il 7 per cento per un valore di più di 4 milioni di euro.

Sempre secondo i dati dell'Agenzia gli italiani starebbero decidendo dove andare in funzione della presenza sui territori di alberghi, campeggi e bed & breakfast aderenti all’iniziativa. "Sono circa 10 mila le strutture dove è già stato possibile spendere i bonus e, in questo primo mese, ciascuna di esse ha ospitato mediamente 11 nuclei familiari. A livello territoriale, il podio per numero di strutture aderenti vede in testa l’Emilia Romagna, a seguire il Trentino Alto Adige e la Toscana".