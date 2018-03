Consip, Lotti e Marroni, il giorno del confronto

E' durato due ore il faccia a faccia fra il ministro indagato e il supertestimone delle fughe di notizie nell'inchiesta sui superappalti

ROMA — Non trapelano molte notizie sul confronto all'americana andato in scena oggi nella caserma dei carabinieri di via in Selci fra il ministro dello sport Luca Lotti e l'ex amministratore delegato della Consip Luigi Marroni. Ma sembra che il supertestimone Marroni abbia nuovamente ribadito la sua versione dei fatti: ovvero che nell'estate 2016 apprese dell'esistenza di un'inchiesta sugli appalti della società da lui guidata da quattro persone e una di queste era proprio Luca Lotti (vedi qui sotto gli articoli collegati). Circostanza sempre negata dal ministro dello sport che, in due precedenti interrogatori, ha sempre respinto ogni addebito.

Il filone principale dell'inchiesta Consip riguarda episodi di corruzione in alcuni dei superappalti banditi dalla centrale acquisti del ministero dell'economia. Il filone in cui è indagato Luca Lotti è incentrato invece sulle fughe di notizie che hanno costellato l'indagine principale, probabilmente compromettendola o rendendo molto più difficile il lavoro degli inquirenti. Le accuse a carico del braccio destro di Matteo Renzi sono rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento.

Non più tardi di ieri Luigi Marroni si è confrontato con un altro degli indagati per le soffiate: l'ex comandante della Legione Toscana dei Carabinieri, Emanuele Saltalamacchia (vedi qui sotto gli articoli collegati), anche lui indicato dall'ex ad fra coloro che gli parlarono dell'inchiesta insieme all'ex presidente della Consip Luigi Ferrara e al renzianissimo presidente di Publiacqua Filippo Vannoni, amico personale di Marroni.

Nell'inchiesta Consip è indagato per traffico di influenze illecite anche il padre di Matteo Renzi, Tiziano.