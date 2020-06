Covid, 518 nuovi casi in Italia, 402 sono lombardi

I nuovi pazienti positivi al coronavirus sono quadruplicati rispetto a 24 ore fa. I deceduti sono 85, in crescita. I nuovi guariti sono 1.886

ROMA — Nuova impennata di casi di Covid-19 in Italia, con 518 nuovi casi in più dopo l'incremento minimo di ieri (solo 177 casi in 24 ore): da segnalare, però, che dei nuovi casi, 402 sono stati registrati ancora una volta in Lombardia.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.531. Il numero totale di attualmente positivi, comunque, continua a scendere ed è di 36.976, con una decrescita di 1.453 assistiti rispetto a ieri.

I ricoverati. Tra gli attualmente positivi, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri, 5.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri, 31.359 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Risalgono, rispetto a ieri, i deceduti: sono 85 e portano il totale a 33.774.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 163.781, con un incremento di 1.886 persone rispetto a ieri.

Questo il quadro degli attualmente positivi in Italia, regione per regione.

- Lombardia 19.853 (in calo)

- Piemonte 4.369 (in calo)

- Emilia-Romagna 2.512 (in calo)

- Veneto 1.229 (in calo)

- Toscana 857 (in calo)

- Liguria 244 (in calo)

- Lazio 2.710 (in calo)

- Marche 1.293 (in calo)

- Campania 774 (in calo)

- Puglia 846 (in calo)

- Prov. autonoma di Trento 123 (in calo)

- Sicilia 872 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 180 (in calo)

- Abruzzo 670 (in calo)

- Prov. autonoma di Bolzano 101 (in calo)

- Umbria 29 (in calo)

- Sardegna 67 (in calo)

- Valle d'Aosta 10 (stazionario)

- Calabria 97 (in calo)

- Molise 122 (in calo)

- Basilicata 18 (in calo)

