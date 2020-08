In Italia il Covid corre, 552 nuovi casi

Epidemia in risalita per il terzo giorno consecutivo. Nessuna regione senza nuovi contagi: solo in Veneto 183 in più. Tre i decessi

ROMA — Mentre a livello globale ed europeo continua a destare preoccupazione il ritmo galoppante di crescita dei contagi, in Italia l'allerta è alta a causa dell'ulteriore risalita dei contagi: sono stati 552 nelle ultime 24 ore, cioè 150 in più. Si tratta del terzo giorno consecutivo di crescita del contagio a livello nazionale. I casi complessivi di contagio dall'inizio dell'epidemia in Italia sono dunque 249.756 e gli attualmente positivi sono 12.924 (230 in più).

Per quanto riguarda i decessi, rispetto a ieri, sono dimezzati: 3 i nuovi deceduti a fronte dei 6 di ieri per un numero complessivo dall'inizio dell'emergenza che tocca i 35.190.

I dimessi e guariti sono in tutto 201.642 (319 in più).

I ricoverati con sintomi sono 779 (17 in più). Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 42 come ieri. In isolamento domiciliare ci sono 12.103 persone.

A trainare in termini di nuovi contagi è il Veneto che da ieri, come riporta la tabella del Minstero della Salute, ha avuto 183 casi in più. A seguire la Lombardia con 69 casi e l'Emilia-Romagna con 54 casi. In Toscana sono 13 in più da ieri. Nessuna regione, oggi, è a contagi zero.