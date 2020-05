Il Covid in Italia decelera, 83.324 positivi

I nuovi contagiati in un giorno scendono di nuovo sotto i 1.000. I malati in meno sono 1.518, i deceduti sono 165. Oltre 2.000 i guariti

ROMA — A una settimana dalla fine delle restrizioni anti-Covid e dall'inizio della parziale riapertura, continua a essere in discesa la curva del contagio da Covid-19 in Italia.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio sono tornati sotto i 1.000: sono stati infatti 802, per un ammontare complessivo di contagiati di 219.070 i Il numero totale di attualmente positivi è di 83.324, con una decrescita di 1.518 assistiti rispetto a ieri.

Continua a calare anche il numero dei ricoverati. Tra gli attualmente positivi 1.027 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. A questo proposito, ricordiamo che proprio ieri è stato sospeso il servizio legato all'emergenza della centrale CROSS che ha sede in Toscana, a Pistoia, e che per 67 giorni gestito il trasferimento dei pazienti, tutti del nord Italia, che non potevano essere ricoverati nelle terapie intensive ormai al limite. Sono 13.618 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti rispetto a ieri, mentre 68.679 persone, pari all'82 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I decessi, rispetto a ieri, sono 165 e portano il totale a 30.560.

I dimessi e guariti salgono a 105.186, con un incremento di 2.155 persone rispetto a ieri.

Ecco i casi attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 30.190

- Piemonte 13.650

- Emilia Romagna 7.191

- Veneto 5.591

- Toscana 4.147

- Liguria 2.900

- Lazio 4.286

- Marche 3.251

- Campanoa 1.915

- Prov. Autonoma di Trento 786

- Puglia 2.669

- Sicilia 2.069

- Friuli Venezia Giulia 851

- Abruzzo 1.671

- Prov. Autonoma di Bolzano 459

- Umbria 113

- Sardegna 515

- Valle d'Aosta 113

- Calabria 596

- Basilicata 143

- Molise 218