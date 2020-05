Covid, in Italia 84.842 malati, 100.000 guariti

Nelle ultime 24 sono stati più di 4.000 i pazienti giudicati guariti dal Coronavirus. I nuovi decessi sono stati 194. Oltre 3.000 positivi in meno

ROMA — Con il decrescere della curva epidemica del Coronavirus, aumenta in modo sempre più consistente la quota giornaliera dei guariti e dei dimessi dagli ospedali: da ieri sono 4.008. le persone guarite che portano il totale a 103.031.

Resta alto, seppur in calo, il numero dei nuovi decessi: 194 nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 30.395.

Le persone contagiate, sono in tutto 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri.

Questa la situazione negli ospedali italiani. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri, 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri, mentre 69.974 persone, pari al 82 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Guardando alle singole regioni, la Lombardia resta quella con il maggior numero di casi attualmente positivi. Vediamo il dettaglio regione per regione

- Lombardia 30.262

- Piemonte 13.934

- Emilia Romagna 7.401

- Veneto 5.877

- Toscana 4.448

- Liguria 2.982

- Lazio 4.345

- Marche 3.230

- Campania 1.965

- Prov. Autonoma di Trento 830

- Puglia 2.729

- Sicilia 2.080

- Friuli Venezia Giulia 869

- Abruzzo 1.676

- Prov autonoma di Bolzano 473

- Umbria 111

- Sardegna 550

- Valle d'Aosta 118

- Calabria 612

- Basilicata 145

- Molise 205