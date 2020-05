Covid, in Italia superati i 30.000 decessi

Le ultime 24 ore hanno confermato la tendenza alla diminuzione dei malati, 1.663 in meno, ma si sono registrati altri 243 morti. Altri 2.747 guariti

ROMA — La curva dei contagi da Coronavirus in Italia, lo ha confermato oggi anche l'Istituto Superiore della Sanità, è in calo e i dati comunicati oggi dalla protezione civile nazionale, con 1.663 malati in meno, lo confermano. Quelli che si osservano oggi però, ha spiegato sempre l'ISS, sono gli effetti delle misure restrittive degli ultimi due mesi: il virus, in altre parole, è sempre lo stesso e resta in agguato in caso di abbassamento della guardia.

Nello specifico, oggi in Italia, i dati comunicati dalle Regioni alla Protezione Civile mostrano che sono 87.961 gli italiani positivi al Coronavirus e che i contagiati totali (attualmente positivi, guariti e deceduti) sono 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Il bollettino di oggi segna purtroppo anche il triste superamento della soglia dei 30.000 decessi: da ieri sono stati 243 in più per un totale giunto così a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri.

Tra i malati attuali, 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 143 pazienti rispetto a ieri, 14.636 sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri. L'82 per cento dei positivi, 72.157 persone, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

La Protezione Civile nazionale, come sempre, ha anche segnalato la situazione riguardante le persone attualmente positive nelle singole Regioni. Ecco i dati di oggi:

- Lombardia 31.983

- Piemonte 14.107

- Emilia-Romagna 7.730

- Veneto 6.187

- Toscana 4.592

- Liguria 3.176

- Lazio 4.328

- Marche 3.238

- Campania 2.012

- Prov. Autonoma di Trento 872

- Puglia 2.733

- Sicilia 2.127

- Friuli Venezia Giulia 911

- Abruzzo 1.713

- Prov. Autonoma di Bolzano 502

- Umbria 119

- Sardegna 553

- Val d'Aosta 123

- Calabria 619

- Basilicata 152

- Molise 184

Dati ProCiv