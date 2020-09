In Italia 1.458 nuovi casi, 20.000 tamponi in meno

Ancora in lieve calo i nuovi contagi a livello nazionale mentre le vittime sono 7, una in più rispetto a ieri. Nuovi positivi in tutte le regioni

ROMA — Sono 1.458 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia, in diminuzione rispetto ai 1.501 di24 ore fa (-43). A pesare sulla diminuzione dei nuovi contagi giornalieri, tuttavia, sono anche i circa 20.000 tamponi nasofaringei in meno eseguiti rispetto a ieri: oggi il bollettino del Ministero della Salute ne segnala 72.143 in più. Il numero complessivo dei contagiati tocca quota 287.753 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

In crescita, invece, l'incremento dei decessi che sono 7 (ieri erano 6) in più e che portano, quindi, il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 35.610. I guariti sono 213.634 (+443).

Aumentano i ricoveri: oggi si contano 2.042 ricoverati con sintomi (+91) nei reparti ordinari, 187 in terapia intensiva (+5) e 36.280 persone in isolamento domiciliare (-1.223).

Guardando all'andamento del Covid nelle singole regioni, si osserva che gli incrementi maggiori si registrano ancora in Lombardia (+265), in Emilia-Romagna e Lazio (+143) e in Veneto (+142). Anche oggi nessuna regione è a zero contagi. La Toscana ne ha fatti registrare 91 in più.