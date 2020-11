Covid, in Italia 28.337 nuovi casi e 562 morti

Processati meno tamponi, ma sale la percentuale di quelli risultati positivi. Crescono anche i ricoverati nei reparti Covid e nelle terapie intensive

ROMA — Calano i nuovi casi di coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore sono 28.337 i nuovi positivi registrati (ieri 34.767) a fronte di 188.747 tamponi, 48.478 meno di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15% (ieri 14,6%).

Da inizio emergenza le persone contagiate in Italia sono state 1.408.868. Dai dati del ministero della Salute si legge che ci sono 562 vittime in più rispetto a ieri, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 49.823.

Gli attualmente positivi sono invece 791.746, 14.570 in più in un giorno.Tra ieri oggi sono invece guarite 19.502 persone contagiate dal virus, in totale i guariti raggiungono quota 529.524. In isolamento domiciliare ci sono invece 805.947 persone, 14.201 più di ieri.

Aumentano sia i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali, ora sono 34.279 (più 216 da ieri), che quelli in terapia intensiva, 3.801 (più 43 da ieri).

A livello regionale è sempre la Lombardia a far registrare l'incremento più alto, con 5.094 casi nelle ultime 24 ore, 3.759 meno di ieri. Seguono la Campania (3.217), il Veneto (+2.956), l'Emilia Romagna (+2.655) e il Piemonte (+2.641).

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.