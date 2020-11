In Italia altri 331 morti e 32.616 nuovi casi

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

Resta costante al 17% il rapporto tra tamponi e positivi. In 24 ore altri 1.131 ricoveri nei reparti Covid e 115 in terapia intensiva

ROMA — L'epidemia di Covid-19 continua a galoppare in Italia mentre su tutto il territorio nazionale, Toscana compresa, si fanno i conti con i posti negli ospedali che cominciano a scarseggiare. Oggi sono 32.616 i nuovi casi di positività registrati dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute: sono 7.195 in meno rispetto ai 39.811 di ieri. Sono in calo, però, anche i tamponi effettuati che sono stati 191.144 a fronte dei 231.673 di ieri, circa quarantamila in meno.

I contagiati dall'inizio dell'emergenza sono in tutto 935.104. Da sottolineare che, anche oggi, resta costante il rapporto tra tamponi e positivi (pur con un numero inferiore di tamponi): il 17%.

Le vittime sono 331 in più (ieri erano state 424) per un totale di 41.394 pazienti morti dall'inizio dell'epidemia. I guariti in più sono 6.138, il totale è 335.074.

Sul fronte dei ricoveri, a fronte dei 558.636 (+26.100) attualmente positivi, sono 26.440 i ricoverati con sintomi (+1.331), mentre 2.749 sono ricoverati in terapia intensiva (+115). Altri 529.447 sono in isolamento domiciliare (+24.654).

La Lombardia resta la regione con il più elevato numero di nuovi contagi (6.318, meno comunque degli 11.489 di ieri), seguita dalla Campania (4.601), dal Piemonte (3.884) e dal Veneto (3.362). Seguono il Lazio (2.489) e l'Emilia Romagna (2.360). La Toscana oggi ne ha 2.479 in più.

La Provincia Autonoma di Bolzano, con 781 nuovi casi, è stata dichiarata da stanotte a mezzanotte tutta "zona rossa" dal presidente della Provincia Arno Kompatscher.