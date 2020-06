Il professor Galli: «Mai avuta alcuna retribuzione per i miei interventi in tv» Il professor Galli: «Mai avuta alcuna retribuzione per i miei interventi in tv»

Attualità lunedì 08 giugno 2020 ore 18:00

Covid, in Italia 280 nuovi casi, risalgono i morti

In un giorno l'incremento di nuovi casi è stato di 280, quasi cento in più rispetto a 24 ore fa, 65 nuovi decessi. Attualmente positivi in 34.730