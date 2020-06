I focolai fanno paura, l'epidemia non si arresta

La criticità è bassa ma in alcune aree i casi sono aumento. Rt in aumento per lo sviluppo di nuovi focolai. La Toscana ha un Rt a 0,96. Si sfiora l’1

ROMA — L'epidemia di Covid-19 in Italia e in Toscana continua a mostrare una "situazione complessivamente positiva": lo evidenzia il nuovo monitoraggio relativo alla settimana dall'15 al 21 giugno dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute ma anche se la criticità è bassa in alcune aree i casi sono in aumento, infatti, alcune stime Rt riflettono i nuovi contagi diagnosticati la scorsa settimana in alcune Regioni dove si sono sviluppati alcuni focolai. Persiste l’assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali.

La regione con l'indice Rt più alto è il Lazio (1,24) seguito dalla Lombardia (1,01) e dall'Emilia Romagna (1.01). In Toscana, secondo il rapporto, è 0,96.

La presenza di focolai mostra come il virus continui ad essere in grado, nelle attuali condizioni, di trasmettersi in modo efficace. In alcune realtà regionali, sempre secondo il report del Ministero della Salute dal continua ad essere segnalato un numero di nuovi casi elevato.

"Questo deve invitare alla cautela" in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante.

In altre parole, l'attenzione deve rimanere alta come testimoniano anche i dati dell'ultimo bollettino della protezione civile che, seppur a fronte di un ammontare di attualmente positivi inferiore ai diciottomila (17.638), i nuovi casi positivi individuati sono stati nelle ultime 24 ore 259.

In quasi tutta la Penisola, conferma il rapporto dell'Iss e del Ministero, sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio anche in forza dell'intensa attività di screening e indagine. L'obiettivo, quindi, resta quello di "rafforzare le attività di testing-tracing-tracking in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia".

In Toscana i malati di Covid, cioè gli attualmente positivi, sono 314 in calo quotidianamente in linea con l'andamento nazionale. Di questi 287 sono in isolamento a casa con sintomi lievi e 27 sono ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva.

Nella grafica dell'Agenzia regionale di Sanità qui sotto vedete la distribuzione dei nuovi casi nelle province nella settimana dal 15 al 21 Giugno





"La situazione è buona nel Paese e l'indice Rt sotto 1 su scala nazionale con differenze fra regioni nell'incidenza". Lo afferma il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio sullo stato epidemiologico nelle regioni d’Italia.

"Focolai, anche di una certa rilevanza, indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente. Ciò induce a tenere comportamenti adeguati e a identificare e contenere prontamente i focolai come attualmente si sta facendo", aggiunge Rezza.