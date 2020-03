Oltre 10.000 morti in Italia ma guarigioni record

Altri 889 decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore. In un solo giorno 1.434 guariti, mai così tanti. I contagiati salgono a 70.065

ROMA — Il nuovo bollettino giornaliero della protezione civile fa registrare, purtroppo, altri 889 decessi di persone positive al Covid-19 da ieri. In tutto i decessi scavallano, quindi quota diecimila, arrivando a 10.023.

Sarà, come sempre, l'Istituto Superiore di Sanità a confermare il numero dopo aver accertato l'effettiva causa delle morti. Lo ha detto il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, rientrato in sede dopo alcuni giorni di assenza per sintomi febbrili che, comunque, non hanno trovato riscontro nel tampone del Covid-19 risultato negativo

Sul fronte dei contagiati, se ne registrano altri 3.651 con un decremento del trend rispetto a ieri quando erano stati 4.401. Il totale raggiunge, così, i 70.065 attualmente contagiati dal coronavirus.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Nell'aggiornamento sullo stato dell'epidemia, si registrano, anche dati positivi come quello dei guariti che in un solo giorno sono stati 1.434, una soglia mai raggiunta finora nell'arco di ventiquattro ore: il totale è quindi di 12.384 guarigioni dall'inizio dell'epidemia.

Questo il dettaglio dei casi attualmente positivi regione per regione: sono 24.509 in Lombardia, 9.964 in Emilia-Romagna, 6.913 in Veneto, 6.851 in Piemonte, 2.999 nelle Marche, 3.511 in Toscana, 2.086 in Liguria, 2.181 nel Lazio, 1.407 in Campania, 1.234 nella Provincia autonoma di Trento, 1.358 in Puglia, 1.120 in Friuli Venezia Giulia, 929 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.242 in Sicilia, 1.027 in Abruzzo, 898 in Umbria, 468 in Valle d’Aosta, 569 in Sardegna, 523 in Calabria, 178 in Basilicata e 98 in Molise.