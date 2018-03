Consip, il sindaco Gori davanti ai pm per Russo

Il sindaco di Bergamo è stato ascoltato come persona informata dei fatti in merito a un incontro con il faccendiere toscano Carlo Russo

ROMA — C'è un nuovo testimone nell'inchiesta sugli appalti Consip: si tratta del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che oggi è volato a Roma per rispondere alle domande dei pm in merito a un incontro avuto nel 2012 a Firenze con il faccendiere Carlo Russo, amico dei famiglia di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier.

Nell'inchiesta Consip Russo è indagato per traffico di influenze illecite insieme a Renzi Senior (vedi qui sotto gli articoli collegati). Interrogato a suo tempo in procura sui suoi contatti con l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, attualmente sotto processo per corruzione, Russo si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre Tiziano Renzi ha sempre respinto ogni addebito.o

Davanti ai pm oggi Giorgio Gori ha confermato di aver incontrato Russo a Firenze ma avrebbe precisato anche che, a seguito di quell'incontro, l'imprenditore fiorentino non gli ha mai rivolto alcuna richiesta.

Il nome di Gori è arrivato agli inquirenti tramite l'intercettazione di una telefonata in cui Russo nominava il sindaco come persona a cui rivolgersi in Lombardia.