In Italia 1.434 nuovi positivi, ancora in crescita

Aumentano anche i decessi legati al coronavirus: 14 nelle ultime ore. In crescita anche i ricoverati con sintomi. Una sola regione senza nuovi casi

ROMA — Per il secondo giorno consecutivo salgono ancora i nuovi casi di coronavirus: oggi in Italia ne sono stati registrati 1.434, in aumento anche in effetto degli oltre 96mila tamponi (ieri erano stati circa 92mila).

Giornata nera per quanto riguarda i decessi che sono stati 14, quando ieri ne erano stati registrati 10. Questi alcuni dei dati contenuti nel nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute.



Nelle ultime ore c'è stato anche un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 150, 7 in più. In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi, 18 in più in 24 ore, il totale raggiunge così quota 1.778. Crescono di mille unità le persone in isolamento domiciliare che adesso in Italia sono 32.806. Gli attualmente positivi raggiungono il numero di 34.734.



La Valle d'Aosta è l'unica regione italiana in cui oggi non si sono registrati nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 218 in Lombardia, 203 in Campania, 175 nel Lazio, 112 in Piemonte e 110 in Emilia Romagna e 88 in Toscana. Chiudono il Molise con 4 nuovi casi e l'Abruzzo con 5.