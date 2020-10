Covid, effetto scuola, in Italia 2.500 nuovi casi in un giorno

Un numero così elevato di nuovi positivi non veniva registrato dal Maggio scorso, cinque mesi fa. Nuovo record di tamponi: 118mila in 24 ore

ROMA — L'epidemia di Covid registra una nuova impennata in Italia. I nuovi casi diagnosticati in 24 ore arrivano a 2.548, superando la soglia psicologica dei duemila e facendo scattare un nuovo campanello di allarme: un numero così elevato di nuovi contagiati non veniva registrato da cinque mesi (ieri erano stati 1.851 e il giorno prima 1.648). E' anche vero che, a fronte del considerevole aumento di nuovi positivi, c'è stato un incremento anche dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono analizzati 118.237, tredicimila in più rispetto a ieri.

Attualmente quindi in Italia risultano positive al nuovo coronavirus 52.647 persone: di queste, 3.095 sono ricoverate in ospedale nei letti Covid, 291 sono in gravi condizioni in terapia intensiva (11 più di ieri), il resto è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi che non richiedono cure ospedaliere.

Purtroppo cresce anche il numero delle nuove vittime, 24 contro le 26 di ieri.

Le persone che sul territorio nazionale hanno contratto l'infezione da Covid-19 dall'inizio della pandemia diventano quindi 317.409 (di cui 228.844 guariti), i deceduti 35.918.

Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato il maggior numero di nuovi contagi sono il Veneto (445), la Campania (390), la Lombardia (324), il Lazio (265), la Sicilia (156). La Toscana segue con 144 nuovi casi.

Le regioni con i numeri più bassi sono invece il Molise e la Valle d'Aosta (un nuovo caso ciascuna), seguite dalla Calabria (17) e dalle Marche (28).

Secondo il fisico Giorgio Sestili che cura la pagina Facebook "Coronavirus, dati e analisi scientifiche", il picco di nuovi casi potrebbe essere una conseguenza della riapertura delle scuole.