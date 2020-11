In Italia 33.979 nuovi positivi e 546 vittime

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva di 116 unità nelle ultime 24 ore. Superate le 45.000 vittime dall'inizio dell'epidemia

ROMA — Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus in Italia, sono 33.979 i positivi individuati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di circa 30mila tamponi in meno rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e test è del 17,4%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a ieri

Le vittime registrate nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute sono 546, con questi nuovi decessi sono oltre 45mila i morti collegati all'epidemia di coronavirus in Italia, per la precisione 45.229.

Ad oggi sono 712.490 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia.

Il totale dei casi - compresi guariti e vittime - è ora di 1.178.529. Le vittime sono 45.229. In Lombardia 8.060 tamponi positivi in un giorno, in Campania 3.771, in Piemonte 3.682, in Emilia Romagna 2.822, in Toscana 2.653, nel Lazio 2.612.

Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 116 in più e raggiungono quota 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047.