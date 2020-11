Covid, in Italia 34.505 nuovi casi, 445 i morti

Era da fine Aprile che non si registravano così tanti decessi.Tra ieri e oggi effettuati 219mila tamponi. Ricoverate in terapia intensiva 99 persone

ROMA — In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 34.505 (30.550 ieri) i casi di coronavirus a fronte di 219.884 tamponi effettuati, aumentano i casi ma aumentano anche i decessi collegati al virus: 445 in 24 ore (ieri 352), era da fine Aprile che non si registravano così tanti morti.

Complessivamente sono 824.879 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti ha superato i 40mila ed è di 40.192.



Sono 219.884 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 8mila più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 15,69%, un punto più di ieri

A dare i dati del bollettino odierno il direttore Prevenzione Gianni Rezza, che ha commentato: "Non va bene, con oltre 34.500 casi, non è un buon segnale anche perché la percentuale di tamponi positivi supera il 10% Nei giorni scorsi la situazione sembrava essersi stabilizzata pur tenendo conto della variabilità quotidiana ma il dato di oggi ci dice che sembra che globalmente ancora il virus corre e frenarlo è necessario".

A livello regionale, è ancora una volta la Lombardia a far segnare il maggior incremento, con 8.822 casi. Seguono Campania (+3.888), Veneto (3.264), Piemonte (3.171). Oltre i duemila casi ci sono invece Lazio (2.735), Toscana (2.273) ed Emilia Romagna (2.180).

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale sono 2.391 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 99 più di ieri. Secondo i dati del ministero

della Salute sono 472.348 gli attualmente positivi, 29.113 più di ieri. Di questi 23.256 sono ricoverati nei reparti ordinari (+1.140 più di ieri) e 446.701 in isolamento domiciliare, con un incremento di 27.874 nelle ultime 24 ore.

I dimessi e i guariti, infine, sono complessivamente 312.339, 4.961 più di ieri.