Attualità domenica 30 agosto 2020 ore 18:50

In Italia 1.365 nuovi casi, netto calo dei tamponi

In 24 ore nuovi contagiati in calo. Le vittime sono 4, in aumento da ieri. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, 7 in più