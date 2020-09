In Italia 1.912 nuovi casi, record da maggio

Dall'inizio delle restrizioni non si era ancora registrato un balzo così sostenuto dei contagi. Le vittime sono 20. Tamponi in calo

ROMA — Con 107.296 tamponi effettuati (-750), sono balzati a 1.912 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia dal Ministero della Salute: si tratta del numero più elevato dalla fine del lockdown a maggio. Ieri i casi in più registrati in Italia erano stati 1.786.

In leggero calo, ma sempre molte, le vittime passate dalle 24 di ieri alle 20 di oggi. Il totale dei contagiati da inizio epidemia sale a 206.235. Il deciso aumento di nuovi casi porta oggi il numero di attualmente positivi a 47.718 (+938). Per quanto riguarda i ricoveri, sono 2.737 i pazienti nei reparti Covid (+6) e 244 (-2) quelli in intensiva. In isolamento ci sono 47.718 persone.

I deceduti dall'inizio dell'emergenza sono saliti a 35.801. I dimessi e guariti a 222.716 (+954).

Anche oggi nessuna regione è a zero nuovi contagi. Guida la Lombardia (+277), seguita dalla Campania (+253) e dal Lazio (+230). In Toscana oggi i contagi in più sono stati 139.