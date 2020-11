L'Ordine dei Medici chiede il lockdown totale

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

La richiesta, in particolare, alla luce dei preoccupanti dati sull'esplosione di ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive

ROMA — I medici non la mandano a dire dietro: "Lockdown totale, in tutto il Paese”.

A chiederlo è il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, dalla pagina Fb della stessa Federazione.

La motivazione sta nei nuovi dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive, che arrivano dagli ospedali toscani e che preoccupano non poco anche in Toscana: nell'Empolese-Valelsa, ad esempio, la Regione ha già risposto all'appello dei sindaci che chiedono misure più stringenti per far fronte al picco di casi e ricoveri.

Intanto si attendono nuove ordinanze del Ministero della Salute che potrebbero far passare ad "arancione" o "rosso" altre regioni italiane.