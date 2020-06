Nuovi casi in calo in Italia, 26 morti in 24 ore

Chi è Paolo Massari, il giornalista ed ex assessore arrestato per stupro

Scende ancora il numero delle vittime mentre i guariti sono 640 in più rispetto a ieri. Su 303 nuovi contagi 259 sono stati individuati in Lombardia

ROMA — Nel primo giorno di Fase 3 in Italia i dati del bollettino giornaliero della Protezione Civile Nazionale mostrano una leggera frenata dei contagi in Italia rispetto ai giorni scorsi: 303 a fronte dei 338 di ieri per un ammontare complessivo di 237.290. L'attenzione resta ancora alta in Lombardia dove si sono registrati 259 casi sui 303 nazionali, cioè quasi l'86 per cento.

Ma il dato che più colpisce è quello dei deceduti che in 24 ore sono stati 26, quasi la metà dei 44 registrati ieri che già avevano fatto segnare un netto calo. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia, dunque, è di 34.371 pazienti.

Le persone attualmente positive al Covid sono 25.909, con una decrescita di 365 assistiti rispetto a ieri. Tra questi, 207 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 2 pazienti rispetto a ieri, 3.489 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 105 pazienti rispetto a ieri, 22.213 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 177.010, con un incremento di 640 persone rispetto a ieri.

Ecco la situazione dei casi attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 15.976 (in calo)

- Piemonte 2.604 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.500 (in calo)

- Veneto 755 (in calo)

- Toscana 489 (in calo)

- Liguria 246 (+ 3)

- Lazo 1.292 (in calo)

- Marche 617 (in calo)

- Campania 289 (in calo)

- Puglia 410 (in calo)

- Provincia autonoma di Trento 66 (stabile)

- Sicilia 805 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 99 (in calo)

- Abruzzo 486 (in calo)

- Provincia autonoma di Bolzano 94 (in calo)

- Umbria 18 (in calo)

- Sardegna 33 (stabile)

- Valle d'Aosta 12 (+5)

- Calabria 37 (in calo)

- Molise 70 (in calo)

- Basilicata 11 (stabile)