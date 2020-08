In Italia Covid in frenata ma risalgono i decessi

Dopo tre giorni di costante crescita l'incremento di nuovi contagiati è stato di 347. Ma i decessi in 24 ore sono stati 13 in più

ROMA — L'epidemia di Covid-19 in Italia frena dopo la crescita sostenuta degli scorsi giorni: dai 552 casi in più di ieri, oggi si è passati a 347 (205 in meno). Resta alta, comunque, l'allerta, soprattutto per il timore dei contagi di importazione dall'estero (solo in Toscana oggi sono stati 8 i nuovi casi, tutti giovani, rientrati positivi dalle vacanze in Grecia e in Croazia su un totale di 23 nuovi contagi). In Italia, quindi il totale delle persone contagiate passa oggi a 250.103 e gli attualmente positivi sono 12.953 (29 in più).

A preoccupare sono i decessi che rispetto ai 3 di ieri sono risaliti a 13 in più nell'arco di 24 ore. In tutto sono 35.203 i pazienti deceduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia.

I dimessi e guariti sono in tutto 201.947 (305 in più).

La situazione di chi è attualmente positivo: i ricoverati con sintomi sono 771 (8 in meno). Un paziente in più tra i ricoverati in terapia intensiva: sono in tutto 43. In isolamento domiciliare ci sono 12.139 persone.

La Lombardia, con 76 casi, torna a essere la regione in cui si registra l'incremento maggiore di casi da ieri, seguita dal Veneto, con 63 casi e dall'Emilia-Romagna che oggi ne registra 44 in più. A zero casi sono Sardegna e Molise.