Calano i nuovi contagi in Italia, 1.008 in 24 ore

Raddoppiato il numero delle nuove vittime, 14 in un giorno. Sulla diminuzione di casi positivi pesa il netto calo di tamponi eseguiti, 45.309 in tutto

ROMA — Meno casi positivi, 1.008 in tutto (ieri erano 1.458), ma vittime raddoppiate in un giorno: 14 dopo le 7 di ieri. Questo il bilancio stilato dal Ministero della Salute sulle ultime 24 ore di epidemia in Italia. C'è, comunque, da segnalare che sul netto calo di contagiati a livello nazionale pesano i circa 30.000 tamponi in meno eseguiti in un giorno solo: 45.309 da ieri.

Sale quindi a 288.761 il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria mentre gli attualmente positivi sono 39.187 (+678). Di questi, i ricoverati con sintomi in ospedale sono 2.122 (+80), i ricoverati in terapia intensiva sono 197 (+10), mentre in isolamento ci sono 36.868 persone.

I decessi sono in tutto 35.624 (uno oggi anche in Toscana, a Prato). Dimessi e guariti, invece, sono 213.950 (+316).

Tra le Regioni è di nuovo il Lazio a raggiungere il maggior numero di nuovi contagi (+181), l'Emilia-Romagna (+127) e la Lombardia (+125). In Toscana oggi i nuovi casi sono 51. Unica regione a zero nuovi contagi è la Basilicata.