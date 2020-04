"Riapertura delle scuole? Meglio a settembre"

Il presidente del Consiglio Superiore della Sanità Franco Locatelli ha invitato alla massima cautela nell'allentamento delle restrizioni anti-Covid

ROMA — Per il Consiglio Superiore di Sanità è opportuna una "riflessione" sulla riapertura delle scuole, chiuse dallo scorso 8 marzo nell'ambito delle restrizioni anti-coronavirus imposte dal governo. A dirlo è stato lo stesso presidente del CSS Franco Locatelli, intervistato nel corso della trasmissione "Che Tempo che Fa".

"Personalmente - ha detto - penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Locatelli ha poi specificato che, in ogni caso, la decisione "spetta al governo".

Un invito alla cautela che deriva dai dati degli ultimi giorni sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. Sia a livello nazionale che toscano, infatti, si nota un aumento delle guarigioni e una diminuzione dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti Covid a fronte, però, di un contagio che continua a galoppare (277 i nuovi casi registrati ieri in Toscana) e di decessi che continuano a verificarsi (ieri in Toscana sono stati 28).