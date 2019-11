"Situazione critica" e Rossi rientra a Firenze

Il presidente della Regione Toscana a Roma per l'assemblea del Partito Democratico ha annunciato su Facebook l'intenzione di rientrare a Firenze

ROMA — "C'è una situazione fortemente critica in tutta la Toscana: fiumi in piena ed esondazioni, rischi di alluvione" con queste parole il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha abbandonato l'assemblea del Partito Democratico in programma a Roma per rientrare a Firenze dove ha convocato la riunione della protezione civile regionale. "Prendo il treno e torno a Firenze" ha scritto Rossi su Facebook.