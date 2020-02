Un commissario e niente pedaggio per la Tirrenica

Incontro fra la ministra De Micheli e l'assessore regionale Ceccarelli per rimodulare il progetto della superstrada a quattro corsie

ROMA — Un nuovo passo avanti verso il completamento dei sei lotti mancanti dell'attesissima Tirrenica.

Si è tenuto ieri l'incontro annunciato fra la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli e l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli per riformulare il progetto sulla base delle nuove caratteristiche individuate per l'infrastruttura, ovvero una superstrada a quattro corsie senza pedaggio.

La ministra ha espresso la volontà di nominare un commissario per la gestione della costruzione della nuova viabilità. Prossime tappe operative: la convocazione di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del ministero delle infrastrutture, dell'Anas, della Regione Toscana, del gestore Sat per portare a conclusione le fasi progettuali e il rilascio delle autorizzazioni e dare il via ai cantieri.

La nuova accellerazione per la Tirrenica è arrivata la scorsa settimana con l'inserimento nel decreto Milleproroghe di un emendamento per la revisione delle convenzioni relative alle tratte da costruire.