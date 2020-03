Video dei balconi diventa inno contro il Covid-19

Terapia intensiva in Lombardia, Gallera: «Alcune sere i letti rimasti sono 15, oppure 7, altre 8»

Le immagini degli italiani affacciati alle finestre diventano un video pubblicato sui social dal governo per la campagna contro il Coronavirus

ROMA — Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha condiviso sui social un video che ritrae gli italiani affacciati alle finestre. In poche ore le immagini hanno fatto il giro del mondo diventando "virali", un termine digitale che si scontra oggi con la realtà dei fatti.

"‘O mia bela Madunina’, ‘Napul’è’, ‘Roma Capoccia’, ‘Ciuri Ciuri’. Da Nord a Sud, dalla Sardegna alla Sicilia, da qualche giorno in tanti si affacciano alla finestra o al balcone per cantare l’orgoglio della propria città, della propria terra" è quanto ha scritto il premier sui propri canali ufficiali.

Conte ha proseguito "E su tutto risuona l’Inno di Mameli, il canto dell’Italia intera. Da abitazione a ufficio, da palazzo a quartiere, ogni giorno si leva questo ideale abbraccio collettivo. Si diffonde dappertutto, arriva sin dentro le corsie degli ospedali dove medici, infermieri, operatori sanitari si prodigano incessantemente per curare i nostri cari. Viene udito dalle forze dell’ordine, dai volontari della protezione civile, dalle lavoratrici e dai lavoratori che alimentano la catena produttiva e distributiva affinché il Paese non si fermi. Rincuora tutti, in particolare le persone che si avvertono più fragili e vulnerabili e vivono con particolare angoscia questi giorni di emergenza".

"Ognuno di noi, con la propria determinazione, può offrire un prezioso contributo, piccolo o grande che sia, per vincere questa complicata battaglia. Facciamo risuonare ancora il nostro Inno. Possono separarci una porta, un balcone, una strada. Ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori.

Uniti ce la faremo" ha concluso il premier.