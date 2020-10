L'epidemia dilaga, 16.079 nuovi casi in Italia

Nuova crescita dei positivi al Covid in Italia. Lombardia di nuovo sopra i 4.000 nuovi infettati. Morti ancora in aumento: 137 in più in 24 ore

ROMA — L'epidemia corre sempre di più e, con numeri di contagiati giornalieri ancora più alti di quelli della scorsa primavera, sul sito del ministero dell'Interno rispunta il modulo per l'autocertificazione per gli spostamenti valido in tutta Italia (sebbene per ora i coprifuoco siano stati disposti solo in Lombardia, Campania, Liguria e Lazio). Un film in parte già visto con la parola "lockdown" che viene per ora messa al bando ma che preoccupa alla luce dei nuovi 16.079 casi di contagio da Covid-19 registrati oggi in Italia: ieri, con una brusca impennata, erano arrivati a 15.199. I casi totali salgono a 465.726.

I tamponi eseguiti sono 170.392 (ieri erano 177.800).

Anche i decessi, secondo i dati odierni del ministero della Salute, sono saliti a 137 dai 127 di ieri. L'ammontare complessivo dei deceduti dall'inizio dell'epidemia è di 36.968.

A destare particolare preoccupazione è la pressione crescente sulle strutture sanitarie con altri 66 ricoveri in terapia intensiva per un totale di 992 e altri 637 nei reparti Covid per un ammontare complessivo di 9.694. Sono invece 158.616 le persone in isolamento domiciliare. In tutto, sono al momento positive al Covid in Italia 169.302 persone.

Per quanto riguarda le regioni, i casi in Lombardia sono 4.125, in Piemonte 1.550, in Campania 1.541 e in Veneto 1.325. In Lazio, altra regione che ha imposto il coprifuoco, sono 1.251 e anche la Toscana oggi è sopra i mille: sono 1.145 contro gli 866 di ieri.