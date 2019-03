Studentesse toscane vincono le olimpiadi di Debate

E' stata la squadra Toscana a vincere le finali delle Olimpiadi nazionali 2019 di Debate, l'arte della retorica, da poco chiuse a Tivoli

TIVOLI — La squadra toscana composta dalle studentesse della Lunigiana, Laura Filippi, Natalia Novoa, Marta Romanut e ElenaTieri ha vinto le finali delle Olimpiadi nazionali 2019 di Debate, l'arte della retorica. Quattro giorni in cui i concorrenti si sono sfidati a colpi di retorica su temi specifici di impegno politico, sociale ed economico.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi si è voluto complimentare con le quattro studentesse: "In una società dove l''uso della parola si sta deteriorando - ha detto il governatore -, dove spesso vince la banalità verbale, per non dire la violenza, sono orgoglioso che la Toscana abbia tenuto alta l'arte civile dell'argomentare con intelligenza. Ancor più felice sono che a portare a casa questo trofeo siano state quattro giovani ragazze".

"Una grande provadi maturità e qualità - conclude Rossi -, in un ambito di crescita collettiva, che ancora una volta restituisce uno spaccato incoraggiante sulla bellezza rappresentata da tanti giovani".