Covid, altri 42 morti in Toscana, 58 ricoverati in meno

Si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali ma ci sono ancora 263 in terapia intensiva e un caso sospetto su 4 risulta contagiato

TOSCANA — Lieve rialzo dei nuovi casi di Covid in Toscana e altri 42 decessi: sono due dei dati principali inseriti nel nuovo bollettino della Regione sull'andamento dell'epidemia.

I nuovi positivi sono 1.071, l'età media è 48 anni e sono stati individuati sottoponendo al tampone 5.152 casi sospetti, di cui è risultato effettivamente contagiato il 25,8%, percentuale molto più elevata rispetto a 24 ore fa (19,2%), segno che il contagio ancora è in corsa. Aggiungendo i tamponi di controllo si arriva a un totale di 14.074 test molecolari a cui si aggiungono 4.313 tamponi antigenici rapidi.

Il Covid continua a uccidere e oggi le vittime inserite nel bollettino della Regione sono 42, 23 uomini e 19 donne con un'età media di 80 anni. Questa la loro distribuzione fra le province toscane: 11 a Firenze, 4 a Prato, 6 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 6 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo, 3 a Siena, 1 a Grosseto. I deceduti dall'inizio della pandemia salgono a 2.798.

I guariti oggi sono 3.180 e il totale raggiunge quota 70.798: rappresentano il 66,2% dei casi di infezione registrati in Toscana.

Gli attualmente positivi sono oggi 33.279, in calo del 6,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.681 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 263 in terapia intensiva (9 in meno).

Altri 31.598 contagiati sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (2.093 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 33.870 (994 in meno rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 11.413, Nord Ovest 16.086, Sud Est 6.371).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 29.906 i casi complessivi ad oggi a Firenze (273 in più rispetto a ieri), 9.419 a Prato (117 in più), 9.405 a Pistoia (120 in più),

- 6.748 a Massa (77 in più), 10.776 a Lucca (136 in più), 14.862 a Pisa (191 in più), 7.473 a Livorno (70 in più),

- 9.669 ad Arezzo (31 in più), 4.335 a Siena (44 in più), 3.727 a Grosseto (12 in più).

Sono 529 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 455 nella Nord Ovest, 87 nella Sud est.

La Toscana resta al nono posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.866 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 2.758 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.655 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.547, Massa Carrara con 3.463, la più bassa Siena con 1.622.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 75,0 x100.000 residenti contro il 96,2 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (163,7 x100.000), Firenze (100,0 x100.000) e Prato (74,1 x100.000), il più basso a Grosseto (28,4 x100.000).