Covid colpisce altri 2 bimbi toscani, in Italia sono più di tremila

I maschi sono più numerosi delle femmine. Dall'inizio della pandemia sono 4 i piccoli che non sono sopravvissuti all'infezione

TOSCANA — Nella giornata odierna la Asl Toscana sud est ha reso noto che sono 14 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle province di sua competenza (Arezzo, Grosseto e Siena) e fra questi ci sono anche due bambini.

La prima è una bimba di due anni residente a Ortignano Raggiolo, contatto stretto di un'altra persona contagiata dal virus; la piccola è in isolamento domiciliare a casa e manifesta sintomi di infezione respiratoria che però non richiedono il ricovero in ospedale.

Il secondo caso è un bambino di 7 anni residente a Castel del Piano, contatto stretto di un positivo diagnosticato in precedenza e in isolamento domiciliare senza alcun sintomo.

Dall'inizio dell'emergenza al 25 Agosto scorso, in Italia, hanno contratto l'infezione generata dal nuovo coronavirus 3.139 bambini da zero a 9 anni. I maschietti sono più numerosi, 1.656 contro 1.494 femmine. Quattro i piccoli che non sono sopravvissuti, tre femmine e un maschio.

In Toscana invece bambini risultati positivi al Covid sono più di 400 e nella stragrande maggioranza dei casi sono rimasti contagiati nel contesto familiare. Pochissimi i ricoveri in ospedale.