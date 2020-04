Covid, un bambino e due adolescenti contagiati

Nuovo Ponte di Genova: il video in 3D della simulazione dei lavori

Si allunga la lista dei giovanissimi che risultano positivi al tampone, tutti residenti nelle province toscane del sud. Infettato anche un ventenne

TOSCANA — Nei rapporti che quotidianamente le Aziende sanitarie inviano sulla diffusione del contagio oggi sono presenti anche quattro persone molto giovani.

Un bambino di sette anni di Grosseto, un adolescente di 15 anni di Orbetello, un altro adolescente di 16 anni di Sansepolcro, in Valtiberina.

E' risultato positivo anche una persona di 20 anni residente a Castiglion della Pescaia.

Gran parte dei bambini e de ragazzi contagiati sono entrati in contatto con il virus in ambito familiare e nessuno è ricoverato in ospedale.

