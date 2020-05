Furti in appartamento per investire in cocaina

Sala: «Ci sono Regioni che non vogliono i milanesi. Me ne ricorderò quando andrò in vacanza»

Smantellata una banda che rubava nelle case per poter acquistare ingenti partite di droga. Perquisizioni in provincia di Firenze, Prato e Arezzo

TOSCANA — Sono sei le persone di origine albanese coinvolte in un'inchiesta della procura fiorentina su un'organizzazione criminale accusata di aver messo in atto almeno dieci furti in abitazione per poi investire i proventi nell'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana da spacciare in provincia di Firenze, Arezzo e Prato.

I carabinieri di Pontassieve hanno eseguito cinque arresti in carcere e un divieto di dimora.

Sotto sequestro un chilo di cocaina e cinque pistole.