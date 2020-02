Gianna sul palco di Sanremo nella serata di Tecla

Tutti i big in gara, l'ultimo ad esibirsi sarà Marco Masini. Record di telespettatori per Roberto Benigni che ha recitato il Cantico dei Cantici

FIRENZE — Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2020 Amadeus e le due conduttrici della serata Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello hanno presentato la quarta puntata del Festival che vedrà sul palco dell'Ariston Gianna Nannini e la sfida finale tra le nuove proposte dove Tecla, la giovanissima siciliana e piombinese d'adozione, si gioca la vittoria oltre ai 24 big in gara, tra i quali i cantanti toscani che hanno ben figurato nelle loro prime uscite. Record per Roberto Benigni ed il Cantico dei Cantici.

Nella quarta serata per le Nuove Proposte la prima semifinale vede Leo Gassman contro Fasma, la seconda Tecla, contro Marco Sentieri. A votare saranno la giuria della sala stampa, tv, radio e web, quella demoscopica ed il televoto.

A votare i Campioni sarà la sola giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il primo dei toscani a salire sul palco sarà Francesco Gabbani poi Irene Grandi, Piero Pelù, Enrico Nigiotti mentre Marco Masini sarà l'ultimo ad esibirsi.

Intanto la serata che ha visto Roberto Benigni raccontare e declamare il Cantico dei Cantici ha registrato 9 milioni ed 836 mila spettatori per il 54.5 per cento di share. L'intervento di Roberto Benigni, che ha spiegato e poi recitato il Cantico dei Cantici a Sanremo, aprendo uno spaccato sulla Bibbia nel pieno dello show dedicato alle cover, è stato tra i momenti più seguiti della terza seratadel festival. Quando il premio Oscar è entrato all'Ariston su Rai1 c'erano 13,7 milioni di spettatori con il 55 per cento di share, saliti fino a toccare i 14 milioni 533mila e il 60 per cento. Al termine dello show, gli spettatori erano oltre 12,1 milioni per uno share del 57 per cento.

Benigni ha telefonato ad Amadeus durante la conferenza stampa "È stato bellissimo averti vicino, sei tu che ispiri poesia. Sei il più grande conduttore mai visto. Non ho dormito neanche un secondo per l'emozione di ieri - aggiunge - Sanremo può reggere anche il Cantico dei Cantici. Volevo salutare tutti i giornalisti e ringraziarvi con tutto il cuore e ringraziare te, Amadeus, tanto tanto. Tutto il mio cuore per voi" ha concluso l'attore e regista toscano.