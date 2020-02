Traffico internazionale di gasolio truccato

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Trento un presunto giro di prodotti petroliferi di scarsa qualità destinati al mercato nero anche in Toscana

TRENTO — I finanzieri di Trento hanno sequestrato 160 tonnellate di litri di gasolio e denunciato 49 persone per contrabbando al termine dell'operazione battezzata "Turpis Oleum" che ha permesso di smantellare una presunta organizzazione criminale specializzata nel traffico di prodotti petroliferi destinati al mercato clandestino. Tra le destinazioni c'era anche la Toscana.

Da quanto emerso, l'organizzazione avrebbe fatto arrivare dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia milioni di litri di prodotti petroliferi di scarsa qualità che poi, secondo gli investigatori, erano miscelati con modeste qualità di gasolio.

Secondo gli investigatori, oltre che verso la Toscana, il gasolio importato dalla banda finiva anche in Campania, in Puglia, in Abruzzo, in Emilia Romagna, in Lombardia e nel Lazio.