Un caso di meningite nel Valdarno

Colpita una donna che stamani si è presentata all’ospedale della Gruccia. Poiché l’origine della meningite è virale non esiste il rischio del contagio

MONTEVARCHI — Stamani al pronto soccorso dell’Ospedale della Gruccia è stato registrato un caso di meningite in una donna di 49 anni. Secondo quanto comunicato dall' Azienda sanitaria Toscana sud est, gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che l'origine è virale e non batterica. “Quindi – specifica la Asl - non esistono pericoli di contagio o di allarme nella popolazione, neppure per quelli che sono stati a contatto con la paziente colpita da meningite”.

La donna è stata successivamente ricoverata nel reparto di malattie infettive di Arezzo. La Asl precisa che l'unità di Igiene del territorio del Valdarno ha già intrapreso le azioni necessarie