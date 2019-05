Landini annuncia una "raffica di scioperi"

Il segretario nazionale Cgil è oggi a Pontedera per l'assemblea delegati e pensionati. Presente anche il presidente della Toscana, Enrico Rossi

PONTEDERA — "La politica economica del governo è insufficiente e non lo dice la Cgil - queste le parole di segretario nazionale del sindacato Maurizio Landini, oggi a Pontedera per l'assemblea delegati e pensionati della Cgil pisana - ma i dati che certificano un mancato rilancio dell'occupazione".

"Serve un piano straordinario degli investimenti - ha aggiunto Landini - altrimenti così non si crea lavoro: si preannuncia una manovra finanziaria a settembre molto pesante". Da qui l'annuncio che in "questo mese vi sarà una raffica di scioperi e manifestazioni in tutta Italia delle diverse categorie di lavoratori che denunciano un approccio sbagliato del governo alla politica economica che non ha permesso all'Italia di uscire dalla crisi. E' necessaria una politica fiscale che aggredisca l'evasione e invece su questo non è stato fatto nulla".

Presente all'incontro anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi, che ha auspicato "una ridistribuzione diffusa della ricchezza per ridare speranza per il futuro". "Oppure - ha aggiunto - noi siamo condannati a una situazione di stagnazione, di regressione come quella che stiamo vivendo ora. Occorrono investimenti pubblici di più, da una lato, ma occorre anche più diritti e più salario nelle tasche dei lavoratori, perché questi possano spendere e quindi agire da elemento positivo per far riprendere la domanda, per far crescere l'economia, per far produrre le imprese".

Landini ha anche detto che "l'Europa va cambiata". "Le politiche di austerità e le delocalizzazioni che ci sono state - ha specificato - indicano che oggi in Europa non c'è una politica fiscale comune, non ci sono diritti comuni, non dappertutto vengono applicati i contratti, e dunque da questo punto di vista, per noi, bisogna che l'Europa si ricostruisca mettendo al centro il lavoro, le persone, i diritti e non il mercato e non il profitto".

Ad aprire i lavori, questa mattina al Teatro Era, il sindaco di Pontedera, Simone Millozzi. Sul palco con lui, oltre a Landini e Rossi, la segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini, unitamente a quello del neosegretario della Cgil di Pisa Mauro Fuso.