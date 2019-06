A Piombino e San Vincenzo le spiagge più belle

Nella selezione del Touring Club Italia relativa alle spiagge toscane si fa riferimento alla Sterpaia, al Golfo di Baratti e al Parco di Rimigliano

VAL DI CORNIA — Tra le spiagge più belle della costa toscana, tra Livorno e la Maremma, ci sono anche quelle dalla Val di Cornia. A segnalarle è il Touring Club Italiano in un articolo del 14 Giugno.

Ad aprire l'elenco della top ten c'è il Parco della Sterpaia. "Chilometrica spiaggia di sabbia chiarissima e sottile e acqua trasparente, col piacere di ombra e servizi nella retrostante pineta. Il litorale falcato è diviso tra lidi e ampi tratti liberi", si legge nella descrizione. Unica pecca è che il Parco della Sterpaia venga attribuito a Livorno e non si faccia riferimento a Piombino.

Scorrendo l'elenco ecco annoverato il Parco di Rimigliano a San Vincenzo descritto come "un lunghissimo profondo litorale chiuso da dune e pinete selvagge con accessi numerati anche da una ciclabile".

Non poteva mancare una menzione per il Golfo di Baratti "una lunga spiaggia con una quanta magnifica di pini secolari alle spalle, sabbia brunita, acque trasparenti e calde per i bassi fondali: - si legge - un'icona del mare toscano al suo meglio".

Nella top ten troviamo anche le spiagge bianche di Rosignano Marittima, Cala Violina a Scarlino, Cala di Forno a Marina di Grosseto, Cala del gesso a Monte Argentario, Le Rocchette a Castiglione della Pescaia e Tombolo della Feniglia a Orbetello.