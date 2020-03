Medico positivo a Covid-19, appello del Comune

La sindaca Ilaria Bacci e la giunta chiedono che chi è entrato in contatto stretto con il dottor Rivieri dopo il 1 marzo si ponga in isolamento

POMARANCE — "In riferimento a quanto reso noto dal Dottor Pietro Adelmo Rivieri - si legge in una nota del Comune di Pomarance, firmata dalla sindaca Ilaria Bacci e dagli assessori -, che in data 11 marzo 2020 ha dichiarato pubblicamente di aver contratto il Coronavirus nello svolgimento del suo lavoro di medico, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha avviato dal giorno 10 marzo le procedure di valutazione epidemiologica dei soggetti entrati in contatto definito stretto".

"In attesa che la Asl concluda queste operazioni - prosegue la giunta pomarancina - e previo parere del Dipartimento di Prevenzione, la sindaca del Comune di Pomarance Ilaria Bacci e tutta la giunta comunale invitano in via precauzionale e preventiva tutti i cittadini che a partire dal 1 marzo 2020 sono entrati in contatto stretto con il dottor Rivieri, a mettersi in isolamento volontario per i 14 giorni successivi dal contatto col medico".

"Rientrano nel contatto stretto - viene specificato - tutti coloro che sono stati visitati in ambulatorio o a domicilio o che hanno avuto con il medico un incontro ravvicinato (a meno di un metro) per oltre 10 minuti in una stanza chiusa. Durante la quarantena è vietato lasciare la propria abitazione. Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento è possibile rivolgersi al numero della Asl Toscana nord ovest 050954444 (attivo dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica), al numero verde del Ministero della Salute 1500 e a quello della Regione Toscana 800556060".

"Chi ha sintomi o febbre superiore a 37,5° - conclude la nota del Comune - deve rivolgersi alla guardia medica chiamando il numero 0588-62402 o al 118, ma non recarsi al pronto soccorso".

Anche la sindaca e due assessori, lo ricordiamo, si sono sottoposti all'isolamento preventivo.