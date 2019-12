Salva Stati, la Lega fa incetta di firme contro

Settemila sottoscrizioni in un giorno contro il meccanismo di stabilità fonte di fibrillazioni nel Governo. Gazebo in tutta la Toscana

FIRENZE — In una nota, il partito di Matteo Salvini canta vittoria per l'affluenza di sottoscrittori ai 150 gazebo allestiti in tutte le province della Toscana nell'ambito dell'iniziativa "Stop Mes" (Meccanismo Europeo di Stabilità) voluta dallo stesso segretario federale. Il Mes, negli ultimi giorni, è stato fonte di fibrillazioni e tensioni in seno al Governo.

"Siamo molto soddisfatti - afferma Daniele Belotti, Commissario regionale - perchè abbiamo fin qui raccolto oltre settemila firme e più di trecento toscani si sono anche voluti iscrivere al nostro partito." "Un risultato lusinghiero - prosegue l'esponente leghista - che conferma come l'adozione del Mes, possa comportare seri rischi per i risparmi faticosamente accumulati da tutti noi."

"Quello che, tra l'altro, ci ha favorevolmente colpito - precisa Belotti - è il fatto che le persone siano molto informate sulla pericolosità di un meccanismo finanziario che la Lega avversa in toto."