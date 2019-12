Arriva il freddo, cannoni in funzione e sci pronti

Abbassamento delle temperature e cannoni in funzione preannuciano un fine 2019 con gli sci ai piedi e piste aperte dall'Abetone alla Lunigiana

ABETONE CUTIGLIANO — Il calo delle temperature previsto nei prossimi giorni e i cannoni per la produzione di neve che permetteranno di ampliare il numero di piste e impianti aperti in tutta la Toscana preannuciano un fine 2019 con gli sci ai piedi.

Già dal 23 dicembre all'Abetone è aperta la Telecabina Casa Cantoniera-Monte Gomito con la pista Zeno 3. Aperti anche il campo scuola Abetone e in Val di Luce la sciovia Jolly e la seggiovia Sprella. Sono aperte per trasferimento per raggiungere i Rifugi le seggiovie Selletta e Passo d'Annibale. Con l'aiuto delle temperature il numero di impianti aperti nel comprensorio dovrebbe aumentare nei prossimi giorni.

Rimanendo sull'Appennino Pistoiese, probabile apertura da domenica 29 dicembre alla Doganaccia, dove saranno in funzione il tappeto Baby, la sciovia Campo scuola con la Pista 2 e la funivia Cutigliano Doganaccia.

In Garfagnana probabile semaforo verde il 31 dicembre a Careggine, dove è prevista l'apertura del Campo scuola, con i festeggiamenti al Rifugio Genzianella. Via libera da domenica 29 dicembre anche a Zeri con l'apertura del Campo scuola e delle relative piste.

Al momento impianti chiusi sull'Amiata, in attesa dell'annunciato calo delle temperature.