Albero crolla su un'auto, ferita la conducente

La pianta è crollata sul cofano mentre la vettura stava procedendo. La donna alla guida, 31 anni, è rimasta lievemente ferita. Terribile spavento

BUGGIANO — Il fortissimo vento che da stamattina spazza la Toscana ha fatto crollare alcune piante in un parco situato fra i Comuni di Buggiano e di Massa e Cozzile. Uno di questi è piombato su un'auto in transito in direzione Pescia, sfondando il cofano e ferendo leggermente la conducente, una donna di 31 anni.

L'automobilista è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia per un controllo e le sue condizioni sono buone a parte il terribile spavento.